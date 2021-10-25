Beşiktaş Galatasaray maçı CANLI YAYIN
Süper Lig'in 10’uncu haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor.
25 Ekim 2021, Pazartesi 19:03 Son Güncelleme:
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CANLI ANLATIM
21.dk: Galatasaray maçtaki ilk köşe vuruşunu sol kanattan kullanacak.
8.dk: Sağ taç çizgisi önünde topu alan Teixeira iki rakibinin arasından sıyrılmak isterken Nelsson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş, köşe gönderine yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı.
2.dk: Ev sahibi ekip ilk düdükle birlikte oyunu rakip yarı alana yıkmaya çalışıyor.
1.dk: Dev derbi başladı. İki takıma da başarılar...
İLK 11’LER
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Necip Uysal, Domagoj Vida, Umut Meraş, Josef de Souza, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira, Cyle Larin, Michy Batshuayi.
Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Marcao Teixeira, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Olimpiu Morutan, Mbaye Diagne.
BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig’de haftanın kapanış müsabakası saat 20:00’de başladı.
BJK GS DERBİSİ HANGİ KANALDA?
Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.