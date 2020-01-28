Beşiktaş, Göztepe maçının tekrarı için TFF'ye başvuracak

Beşiktaş, Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuracak.

28 Ocak 2020, Salı 07:48 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Göztepe maçının tekrarı için TFF'ye başvuracak

Siyah beyazlı yönetim Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle karşılaşmanın tekrarını istemek için bugün TFF'ye resmî başvuruda bulunacak.

Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş Göztepe karşısında İzmir deplasmanında 2-1 yenik ayrılmış ancak maç içindeki bir pozisyon Siyah Beyazlılar'ın tepkisini çekmişti.

Hakem Hüseyin Göçek Tyler Boyd'un sakatlığından ötürü oyunu durdurmuş, daha sonra da yeni kurallar gereği topu Beşiktaş'a vermesi gerekirken hakem atışıyla oyunu başlatmıştı. Göztepe'nin ilk golünün hemen bu durumdan sonra gelmesi Beşiktaşlıların tepkisini çekmişti. (Fanatik)

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