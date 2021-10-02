Beşiktaş 'Güven' tazeledi

Beşiktaş, Süper Lig’in 8. haftasında Demir Grup Sivaspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısını Güven Yalçın’ın golüyle 1-0 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda kalesinde gördüğü golle maçın 1-1 berabere gelmesine engel olamadı. Güven ile bir gol daha bulan Beşiktaş, rakibin son dakikalardaki baskısına rağmen gole izin vermedi ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Beşiktaş, 2 maç sonra ligde kazandı. Ligin 6. haftasında evinde Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 7. haftadaki mücadelede ise Altay’a 2-1 mağlup oldu. Ligde 5. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 17’ye çıkardı.

Sergen Yalçın kırmızı kart gördü

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın 43. dakikasında kırmızı kart gördü. Sivasspor ceza alanı önünde Can Bozdoğan, rakibinin hamlesiyle yerde kaldı. Bu pozisyona devam kararı veren hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya tepki gösteren ve yedek kulübesi önünde sahayı terk etmek üzere olan topa vuran Yalçın, kırmızı kartla cezalandırıldı. Yalçın gördüğü kırmızı kartın ardından tribüne gönderildi. Siyah-beyazlı ekibi kalan bölümde yardımcı antrenör Murat Şahin yönlendirmeye çalıştı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarlar Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu.

Kalesini yine gole kapatamadı

Beşiktaş ligde üst üste dördüncü kez kalesinde gol gördü. Ligdeki ilk 4 maçta rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı takım, Fraport TAV Antalyaspor ve Altay maçlarında ikişer, Adana Demirspor mücadelesinde 3 ve Sivasspor karşılaşmasında bir gol yedi. Beşiktaş, son 4 maçta 8 gole engel olamadı.

Güven Yalçın’dan üst üste ikinci gol

Beşiktaş’ı 1-0 öne geçiren golü atan Güven Yalçın üst üste ikinci kez bu sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı takımın Altay’a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada takımının tek golünü atan Güven, Demir Grup Sivasspor müsabakasında fileleri iki kez havalandırdı. Güven Yalçın takımının son 3 resmi golüne imza atan isim oldu. Geçen sezon ligde bir gol atabilen Güven, takımının İstanbul’da Demir Grup Sivasspor’u 3-0 yendiği maçta bu golü kaydetmişti.

Sivasspor 5 maç sonra mağlup oldu

Sivasspor, ligde 5 maç sonra mağlup oldu. Ligdeki son yenilgisini 2-1’lik skorla Trabzonspor karşısında alan Sivasspor, ardından çıktığı 3 maçı beraberlikle tamamladı. Son 2 karşılaşmayı kazanan Sivasspor’un bu serisine Beşiktaş son verdi. Süper Lig’de 3. kez yenilen Sivasspor, 9 puanda kaldı

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, Süper Lig’in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor’u ağırladığı maça, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Ajax karşılaşmasına göre 3 farklı isimle çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Ajax karşısında ilk 11’de görevlendirdiği Salih Uçan, Fabrice N’Sakala ve Umut Meraş’ı Sivasspor önünde yedek soyundurdu.

Yalçın, bu oyuncuların yerine Oğuzhan Özyakup, Domagoj Vida ve Güven Yalçın’a şans verdi. Siyah-beyazlı ekipte savunmanın ortasında Vida’nın yanında Serdar Saatçi görev aldı. Güven Yalçın orta sahanın solunda görev yaparken, Oğuzhan Özyakup da orta sahada takımın hücum organizasyonlarını yönlendirmeye çalıştı. Rachid Ghezzal’in yokluğunda orta sahanın sağında Kenan Karaman şans buldu.

Sakatlığı geçen 3 oyuncu kadroda

Sakatlıklar nedeniyle son maçlarda büyük sıkıntı yaşayan siyah-beyazlı ekipte iyileşen 3 oyuncu kadroda yer aldı. Söz konusu futbolculardan Vida, Sivasspor karşısında ilk 11’de oynadı. Sakatlıkları geçen isimlerden Alex Teixeira ile Necip Uysal ise yedek soyundu. Beşiktaş’ta ayrıca Mert Günok, Gökhan Töre, Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz ve Emirhan Delibaş yedekler arasında şans bekledi.

Taraftarlar ilgi göstermedi

Ligin 7. haftasında Altay’a 2-1 mağlup olan Beşiktaş’ın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maça taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınan maçta az sayıda taraftar tribünde yer aldı. Mücadeleyi 7 bine yakın futbolsever izledi.

AA