Beşiktaş hazırlıklara başladı

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik çalışması, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5´e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

DHA