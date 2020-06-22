Beşiktaş hazırlıklara başladı
Süper Lig’in 29’uncu haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor’u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.
22 Haziran 2020, Pazartesi 22:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik çalışması, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5´e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.
DHA
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN