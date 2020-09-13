Beşiktaş İstanbul'a gelen Josef de Souza ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak
Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı yeni transferi Josef de Souza, İstanbul'a geldi. Brezilyalı futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak.
13 Eylül 2020, Pazar 18:05 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, İstanbul'a geldi.
Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması da giyen 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.
Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Josef, "İstanbul benim ikinci evim. Buraya yeniden döndüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Josef, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.
Spor Arena
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