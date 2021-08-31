Beşiktaş Jeremain Lens'ten kurtuldu
Beşiktaş'ın geçen sezon kadro dışı bıraktığı ve bu sene de kadroda yer vermediği Jeremain Lens'in sözleşmesi feshedildi. Derin bir 'oh' çeken Beşiktaş taraftarı, 4 sene önce büyük umutlarla transfer edilen Lens'ten çok şikayetçiydi.
31 Ağustos 2021, Salı 15:27 Son Güncelleme:
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NTV Spor'un haberine göre, Jeremain Lens, Beşiktaş'a veda etti. Hollandalı oyuncu kariyerini Karagümrük'te sürdürecek. 33 yaşındaki kanat oyuncusu, 4 sezon önce 5.5 milyon euro bedelle Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Büyük beklentilerle alınan ve Fenerbahçe'deki kiralık sezonunda yaptıklarının aynısı beklenen Lens, oldukça kötü bir Beşiktaş serüveni geçirdi.
102 maça çıkan oyuncu 12 gol 20 asistle oynadı ancak siyah beyazlılardaki zamanının büyük kısmı ya kadro dışı ya yedek ya da sakatlıklarla geçti.
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