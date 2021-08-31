NTV Spor'un haberine göre, Jeremain Lens, Beşiktaş'a veda etti. Hollandalı oyuncu kariyerini Karagümrük'te sürdürecek. 33 yaşındaki kanat oyuncusu, 4 sezon önce 5.5 milyon euro bedelle Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Büyük beklentilerle alınan ve Fenerbahçe'deki kiralık sezonunda yaptıklarının aynısı beklenen Lens, oldukça kötü bir Beşiktaş serüveni geçirdi.

102 maça çıkan oyuncu 12 gol 20 asistle oynadı ancak siyah beyazlılardaki zamanının büyük kısmı ya kadro dışı ya yedek ya da sakatlıklarla geçti.



