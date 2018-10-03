Beşiktaş kafilesi Malmö’ye geldi
UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda yarın İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak Beşiktaş Futbol Takımı, Malmö'ye ulaştı
UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda yarın İsveç’in Malmö takımına karşı mücadele edecek Beşiktaş Futbol Takımı, Malmö’ye geldi.
BAŞKAN FİKRET ORMAN KAFİLEDE YER ALMADI
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Malmö'ye gelen siyah-beyazlı kafile, güvenlik tedbirleri altında kara yolu ile kamp yapacağı otele geçti.
Otel önünde bekleyen bir grup taraftar, futbolcularla öz çekim yaptı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kafilede yer almadı.