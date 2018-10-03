Beşiktaş kafilesi Malmö’ye geldi

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda yarın İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak Beşiktaş Futbol Takımı, Malmö'ye ulaştı

03 Ekim 2018, Çarşamba 18:59
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UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda yarın İsveç’in Malmö takımına karşı mücadele edecek Beşiktaş Futbol Takımı, Malmö’ye geldi.

BAŞKAN FİKRET ORMAN KAFİLEDE YER ALMADI

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Malmö'ye gelen siyah-beyazlı kafile, güvenlik tedbirleri altında kara yolu ile kamp yapacağı otele geçti.

Otel önünde bekleyen bir grup taraftar, futbolcularla öz çekim yaptı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kafilede yer almadı.

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