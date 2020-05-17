Futbol Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den teşekkür mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den teşekkür mesajı

Futbol

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den teşekkür mesajı

Yeni tip corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi bir teşekkür mesajı yayımladı.

17 Mayıs 2020, Pazar 22:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda Çebi, "Kovid-19 tarama testimin pozitif sonuç vermesinin ardından hazırladıkları anlamlı videoyla bana büyük bir moral veren BJK-Kabataş Vakfı Okulları'nın değerli öğrencileri ile sosyal medya aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini ileten taraftarımıza şükranlarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

AA


İlgili Haberler
Beşiktaş'ta 8 corona virüs vakası tespit edildiAhmet Nur Çebi'nin corona virüs testi pozitif


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Ronaldo ada satın aldı mı, Messi uzaylı mı?
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Claudio Taffarel: 'UEFA Kupası zaferi artık unutulmalı'