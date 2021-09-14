Futbol Beşiktaş maçı öncesi Borussia Dortmund'ta 5 eksik var

Beşiktaş maçı öncesi Borussia Dortmund'ta 5 eksik var

Futbol

Beşiktaş maçı öncesi Borussia Dortmund'ta 5 eksik var

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi grubundaki ilk maçını Beşiktaş ile oynayacak. İstanbul'a gelen Alman ekibinde 5 eksik bulunurken, Beşiktaş'ta ise 2 oyuncu maçta yerini alamayacak.

14 Eylül 2021, Salı 12:46 Son Güncelleme:
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Borussia Dortmund'un Beşiktaş karşısındaki eksikleri şöyle: Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schulz, Schmelzer.

Beşiktaş ise Malatyaspor maçında sakatlanan Vida ve Alex Teixeira'dan bu maçta faydalanamayacak. Aynı maçta sakatlanarak oyundan çıkan N'Koudou'nun ise durumu iyi.

Maç yarın akşam 19.45'te başlayacak ve Exxen'den yayınlanacak.

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