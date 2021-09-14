Borussia Dortmund'un Beşiktaş karşısındaki eksikleri şöyle: Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schulz, Schmelzer.

Beşiktaş ise Malatyaspor maçında sakatlanan Vida ve Alex Teixeira'dan bu maçta faydalanamayacak. Aynı maçta sakatlanarak oyundan çıkan N'Koudou'nun ise durumu iyi.

Maç yarın akşam 19.45'te başlayacak ve Exxen'den yayınlanacak.