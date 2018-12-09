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Beşiktaş-Malmö biletleri yarın satışa sunulacak

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son haftasında sahasında Malmö ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak

09 Aralık 2018, Pazar 19:41
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Beşiktaş-Malmö biletleri yarın satışa sunulacak

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son haftasında 13 Aralık Perşembe günü sahasında İsveç'in Malmö ekibiyle yapacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak karşılaşmanın biletlerinin yarın satışa çıkarılacağı belirtildi.

Müsabakanın bilet fiyatları 110 ile bin lira arasında değişiyor.

AA

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