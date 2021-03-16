Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bu akşam Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki mücadele saat 20.45'te oynanacak. Müsabaka A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmada yardımcılıkları Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık ve Onur Özütoprak üstlenecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Roiser, Welinton, Vida, Rıdvan Dorukhan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, N'Koudou, Aboubakar

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Youssouf, Deniz, Visca, Demba Ba

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, adını finale yazdıracak.



