Futbol Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı ilk 11'leri belli oldu

Futbol

Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı ilk 11'leri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadeleleri, bu akşam Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak maçla başlayacak.

16 Mart 2021, Salı 19:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bu akşam Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki mücadele saat 20.45'te oynanacak. Müsabaka A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmada yardımcılıkları Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık ve Onur Özütoprak üstlenecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Roiser, Welinton, Vida, Rıdvan Dorukhan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, N'Koudou, Aboubakar

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Youssouf, Deniz, Visca, Demba Ba

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, adını finale yazdıracak.

İlgili Haberler
Son dakika: Ahmet Çakar hakkında savcılığa başvuruErcan Kara ve Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı'nda forma giyecek


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fernando Muslera'nın sözleşmesi resmen uzatıldı! 'İnşallah başkan olur'