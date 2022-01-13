Beşiktaş Önder Karaveli ile resmen sözleşme imzaladı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Önder Karaveli oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi, yeni sportif direktör Ceyhun Kazancı ve teknik direktör Önder Karaveli'nin katıldığı basın toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü. Çebi, "Önder Karaveli teknik direktörümüzdür. Karaveli Hocamız büyük bir projenin bir parçası olmaya devam edecektir. Beşiktaş'ın ekonomik olarak düzelmesi yönünde oyuncu yetiştirmeye yönelik projeyi uygulayacağını açıklıyorum. Beşiktaş artık öz kaynaklarıyla beslenen bir planı başlatmıştır" dedi.

Önder Karaveli ise, "Ben 10-11 yaşlarında şu anda yeni yeni duyulan geçiş futbolu, savunma-hücum yerleşimleri gibi terimleri öğrendim. Serpil Hamdi Tüzün hocamızın tedrisatın geçmiş birçok isimden biriyim. Altyapı ile as takımlar arasındaki köprüde tıkanıklık var. Ben bu tıkanıklığı çözmeye talibim. 22 senedir de bu işin eğitim kısmındayım. Yeterli bilgi birikimim var ve sadece Beşiktaş'ın değil, Türk gençlerinin futbola katılımını sağlamak istiyorum" dedi.