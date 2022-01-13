Futbol Beşiktaş Önder Karaveli ile resmen sözleşme imzaladı

Beşiktaş Önder Karaveli ile resmen sözleşme imzaladı

Futbol

Beşiktaş Önder Karaveli ile resmen sözleşme imzaladı

Beşiktaş'ın teknik direktörü resmen Önder Karaveli oldu. Sportif direktörlük görevine de Ceyhun Kazancı'nın getirildiği imza töreninde Başkan Ahmet Nur Çebi, iki isimle sözleşme imzalandığını açıkladı.

13 Ocak 2022, Perşembe 14:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Önder Karaveli oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi, yeni sportif direktör Ceyhun Kazancı ve teknik direktör Önder Karaveli'nin katıldığı basın toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü. Çebi, "Önder Karaveli teknik direktörümüzdür. Karaveli Hocamız büyük bir projenin bir parçası olmaya devam edecektir. Beşiktaş'ın ekonomik olarak düzelmesi yönünde oyuncu yetiştirmeye yönelik projeyi uygulayacağını açıklıyorum. Beşiktaş artık öz kaynaklarıyla beslenen bir planı başlatmıştır" dedi.

Önder Karaveli ise, "Ben 10-11 yaşlarında şu anda yeni yeni duyulan geçiş futbolu, savunma-hücum yerleşimleri gibi terimleri öğrendim. Serpil Hamdi Tüzün hocamızın tedrisatın geçmiş birçok isimden biriyim. Altyapı ile as takımlar arasındaki köprüde tıkanıklık var. Ben bu tıkanıklığı çözmeye talibim. 22 senedir de bu işin eğitim kısmındayım. Yeterli bilgi birikimim var ve sadece Beşiktaş'ın değil, Türk gençlerinin futbola katılımını sağlamak istiyorum" dedi.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Acun Ilıcalı İngiliz basınına konuştu: Ben hiç başarısız olmadım, hedefimiz Premier Lig!