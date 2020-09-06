Futbol Beşiktaş resmen açıkladı: Enzo Roco ile yollar ayrıldı

Beşiktaş resmen açıkladı: Enzo Roco ile yollar ayrıldı

Futbol

Beşiktaş resmen açıkladı: Enzo Roco ile yollar ayrıldı

Beşiktaş Futbol Takımı'nda Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

06 Eylül 2020, Pazar 21:53 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Enzo Roco ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2018-19 sezonundan beri Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alan profesyonel futbolcularımızdan Enzo Roco ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yapmış olduğu katkılar nedeniyle Enzo Roco'ya teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Enzo Roco, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde tüm kulvarlarda forma giydiği 17 maçta bir gol attı.

AA


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