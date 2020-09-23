Beşiktaş Rio Ave maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yardımcıları yönetiminde ilk 15 dakikası açık yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş Rio Ave maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu mücadelesinde, 24 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de Vodafone Park’ta Portekiz ekibi Rio Ave ile karşılaşacak.

Mücadele D-Smart 20. Kanal'dan canlı yayınlanacak. Maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert’in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

İSTANBUL (İHA)















