Beşiktaş, son dakika golüyle mağlup oldu
Beşiktaş, Vodafone Park'ta Wolves'e son dakika golüyle 1-0 mağlup oldu
Maç sonucu: Beşiktaş 0 -Wolverhampton 1
GOL! Beşiktaş 0-1 Wolves
90+2.dk: Willy Boly
54.dk: Moutinho'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Jimenez yükseldi, kafa vuruşu üstten auta gitti.
46.dk: Wolves ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı. Pedro Lomba Neto'nun yerine Adama Traoré oyuna girdi.
İlk yarı sona erdi
Beşiktaş 0 -Wolverhampton 0
27.dk: Beşiktaş'ta zorunlu bir değişiklik. Sakatlanan Güven Yalçın yerini Umut Nayir'a bıraktı.
19.dk: Güven tedavisinin ardından yeniden oyuna girdi.
15.dk: Beşiktaş'ın %70'lik topla oynama üstünlüğü bulunuyor.
1.dk: Maç başladı. Başarılar Beşiktaş....
Beşiktaş'ın 11'i: Karius, Douglas, Vida, Necip Uysal, Rebocho, Dorukhan, Elneny, Lens, Ljajic, N'Koudou, Güven Yalçın
Wolves 11'i: Rui Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Ruben Neves, Moutinho, Jonny, Gibbs-White, Jimenez, Pedro Neto