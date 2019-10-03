Beşiktaş, son dakika golüyle mağlup oldu

Beşiktaş, Vodafone Park'ta Wolves'e son dakika golüyle 1-0 mağlup oldu

03 Ekim 2019, Perşembe 18:48 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, son dakika golüyle mağlup oldu

Maç sonucu: Beşiktaş 0 -Wolverhampton 1

GOL! Beşiktaş 0-1 Wolves

90+2.dk: Willy Boly

54.dk: Moutinho'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Jimenez yükseldi, kafa vuruşu üstten auta gitti.

46.dk: Wolves ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı. Pedro Lomba Neto'nun yerine Adama Traoré oyuna girdi.

İlk yarı sona erdi

Beşiktaş 0 -Wolverhampton 0

27.dk: Beşiktaş'ta zorunlu bir değişiklik. Sakatlanan Güven Yalçın yerini Umut Nayir'a bıraktı.

19.dk: Güven tedavisinin ardından yeniden oyuna girdi.

15.dk: Beşiktaş'ın %70'lik topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

1.dk: Maç başladı. Başarılar Beşiktaş....

Beşiktaş'ın 11'i: Karius, Douglas, Vida, Necip Uysal, Rebocho, Dorukhan, Elneny, Lens, Ljajic, N'Koudou, Güven Yalçın

Wolves 11'i: Rui Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Ruben Neves, Moutinho, Jonny, Gibbs-White, Jimenez, Pedro Neto

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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