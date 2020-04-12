Çin'den ayrılması gündemde olan Anderson Talisca şu anda ülkesi Brezilya'da bulunuyor. Çin'de sınırların kapalı olması nedeniyle Çin'e dönemeyen Talisca, , "Umarım Evergrande benim için en kısa sürede özel vize alabilir, ben de bir an önce dönerim" demişti.

Evergrande'nin Benfica'dan 20 milyon euro'ya satın aldığı Talisca'yı satmaya sıcak baktığı söyleniyor. Piyasa değeri 16 milyon euro olan Talisca için Evergrande'nin ne kadar talep ettiği bilinmese de, aldığından azına satmak istemediği biliniyor.

Talisca sosyal medyada sık sık Beşiktaş'a sinyaller göndermesine ve taraftarla etkileşime girmesine rağmen bu aşkın yeniden alevlenmesinin önünde milyon euro'lar bulunuyor.