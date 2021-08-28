Beşiktaş tek golle galip

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Rosier, Welinton (Dk. 83 Atiba Hutchinson), Vida, Rıdvan Yılmaz (Dk. 83 Mehmet Topal), Josef, Ghezzal, Salih Uçan, Teixeira (Dk. 50 Necip Uysal), Larin (Dk. 88 N´Koudou), Batshuayi (Dk. 88 Kenan Karaman)

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano - Hedenstad (Dk. 71 Serhat Ahmetoğlu), Benatia (Dk. 77 Vato Arveladze), Zukanovic, Balkovec, Biglia (Dk. 32 Efe Tatlı), Ahmed Musa (Dk. 71 Emre Mor), Erhun Öztümer (Dk. 72 Samed Onur), Jimmy Durmaz, Kerim Frei, Pesic

GOL: Dk. 30 Alex Teixeira (Beşiktaş)

KIRMIZI KART: Dk. 48 Salih Uçan (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş) - Erhun Öztümer, Jimmy Durmaz, Zukanovic, Efe Tatlı (VavaCars Fatih Karagümrük)

Süper Lig´in 3´üncü haftasında Beşiktaş sahasında VavaCars Fatih Karagümrük´ü 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 30´uncu dakikada yeni transferi Alex Teixeira kaydetti.

5´inci dakikada Beşiktaş net bir gol fırsatından yararlanamadı. Rakip ceza sahasında yapılan baskı sonrasında Batshuayi topu önünde buldu. Bu oyuncunun vuruşunda top yandan auta gitti.

18´inci dakikada Batshuayi´nin pasıyla sol kanattan topla hareketlenen Larin, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Kaleci Viviano, ayaklarıyla topu kornere gönderdi.

28´inci dakikada Erhun Öztümer´in uzun pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Ahmed Musa, ceza sahasına girdikten sonra rakiplerinden sıyrıldı. Ahmed Musa´nın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top direkten dışarı çıktı.

30´uncu dakikada Beşiktaş öne geçti. Kerim Frei´in hatalı pası sonrasında ceza sahasında topla buluşan Alex Teixeira, ceza yayının hemen gerisinden yaptığı plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

39´uncu dakikada sol kanattan Ghezzal´ın kullandığı kornerde ön direkte Josef de Souza arkaya aşırttı. Batshuayi´nin kafa vuruşunda kaleci Viviano topu çizgiden çıkardı.

43´üncü dakikada Ghezzal´ın havadan pasında altıpas çizgisinin sağ çaprazında topu iyi kontrol eden Batsuayi, topu sağ ayağına aldıktan sonra şutunu çekti. Top yan direkten oyun alanına geri döndü.

45´inci dakikada rakip alanda yapılan baskı sonrasında topu kazanan Beşiktaş´ta, Batsuayi, sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Viviano, topu kornere çeldi.

45+1´inci dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Pesic´in şutunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş´ın 1-0´lık üstünlüğüyle sona erdi.

48´inci dakikada Salih Uçan, orta sahada Erhun Öztümer´e arkadan yaptığı faulün sonrasında ikinci sarı kartı ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

53´üncü dakikada sol kanattan Ghezzal´ın kullandığı kornerde yaptığı ortada meşin yuvarlağı Welinton içeri çevirdi. Josef´in kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

54´üncü dakikada Batshuayi´nin havadan pasıyla ceza sahasına giren Rosier´in şutunda top kaleci Viviano´dan döndü. Fatih Karagümrük savunması seken topu uzaklaştırdı.

74´üncü dakikada atılan uzun topu aut çizgisinde son anda kontrol eden Emre Mor, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan şutunu çekti. Top, üstten auta gitti.

77´nci dakikada Welinton sağ kanattan ortasını yaptı. Karagümrük savunmasının hatası sonrasında penaltı noktasının hemen önünde Vida topu önünde buldu. Vida´nın müsait durumdayken yaptığı vuruşta top farklı şekilde üstten auta gitti.

80´inci dakikada Ghezzal´ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Batshuayi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Batshuayi´nin yaptığı vuruşta kaleci Viviano topu kornere çeldi.

90+2´nci dakikada Ghezzal´ın sol kanattan kullandığı kornerde Josef de Souza kafayı vurdu. Top az farkla üstten dışarı çıktı.

90+7´nci dakikada sol kanattan topla hareketlenen Kerim Frei´in içeri çevirdiği top, doğrudan kaleye yöneldi. Kaleci Ersin topu tek yumrukla uzaklaştırdı.

Mücadelede başka olmadı ve Beşiktaş sahasında VavaCars Fatih Karagümrük´ü 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig’in 3’üncü haftasında Beşiktaş sahasında VavaCars Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Vodafone Park’ta saat 21.45’te başlayan karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır’ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta deplasmanda 0-0 sona eren Gaziantep maçının 11’inde 4 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam; savunmada Fabrice N´Sakala´nın yerine Rıdvan Yılmaz´ı, orta sahada Atiba Hutchinson´un yerine Alex Teixeira´yı, sol kanatta Kevin N´Koudou´nun yerine Cyle Larin´i, santrforda ise Kenan Karaman´ın yerine Michy Batshuayi´yi sahaya sürdü.

Kaleyi Ersin Destanoğlu´na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Welinton, Vida ve Rıdvan Yılmaz´dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef de Souza´yı görevlendiren Sergen Yalçın; hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Salih Uçan ve Alex Teixeira, solunda ise Cyle Larin´i oynattı. Yalçın gol yollarındaki tercihi ise Michy Batshuayi oldu.

Siyah-beyazlıların Fatih Karagümrük karşısındaki 11´i şöyle: "Ersin Destanoğlu - Rosier, Welinton, Vida, Rıvan Yılmaz, Josef, Ghezzal, Salih Uçan, Teixeira, Larin, Batshuayi."

RIDVAN YILMAZ 134 GÜN SONRA 11’DE

Beşiktaş’ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, bu sezon ilk kez resmi bir maçta 11’de görev yaptı. Siyah-beyazlı ekipte, Gaziantep FK maçında Fabrice N’Sakala ani bilinç kaybı yaşamış ve oyundan çıkmıştı. Fransız savunmacının hem Gaziantep’te hem de İstanbul’da tektikleri devam etmişti. N’Sakala’nın yokluğunda Rıdvan Yılmaz formayı devraldı. Genç oyuncu bu sezon ilk kez resmi bir maça 11’de başladı. Rıdvan Yılmaz geçtiğimiz hafta Gaziantep deplasmanında N’Sakala’nın yerine oyuna sonradan dahil olmuştu. Rıdvan Yılmaz, son olarak geçtiğimiz sezonun 35´inci haftasında iç sahada oynanan Ankaragücü maçında ilk 11´de forma şansı bulmuştu.

YENİ TRANSFERLER BATSHUAYİ VE TEIXEIRA 11´DE SAHAYA ÇIKTI

Siyah-beyazlı ekibin, transfer döneminde kadrosuna kattığı Michy Batshuayi ve Alex Teixeira, ilk kez bir maçta 11´de görev yaptı. Süper Lig’in ilk haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında kadroda yer almayan Teixeira ve bu maçın ardından kadroya dahil edilen Batshuayi, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK maçında oyuna sonradan dahil olmuştu. İkili, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir maça 11´de başladı.

KENAN KARAMAN KULÜBEYE

Beşiktaş´ta transfer döneminde kadroya dahil edilen Kenan Karaman, Fatih Karagümrük maçına yedek kulübesinde başladı. Ligin ilk 2 haftasında oynanan Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarına ilk 11´de başlayan Kenan Karaman, bu maçta 11´deki yerini Batshuayi´ye bıraktı. Kenan Karaman, Süper Lig´in ilk haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında N´Koudou´nun attığı golde asisti yapan isim olmuştu.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULAR 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TİŞÖRTLERİYLE SAHAYA ÇIKTI

Siyah-beyazlı ekipte futbolcular, karşılaşma öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı tişörtleriyle ısınmaya çıktı. Beşiktaş´ta Fatih Karagümrük maçı öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı´nın 99´uncu yıl dönümü unutulmadı. Siyah-beyazlı futbolcular, maç öncesinde ısınma hareketlerini gerçekleştirmek üzere sahaya ´30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun´ yazılı tişörtlerle çıktı. Tişörtün üstünde Mustafa Kemal Atatürk´ün fotoğrafı da yer aldı. Ayrıca karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı okunurken, skorboardlarda da ’30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun’ yazısı yer aldı ve Mustafa Kemal Atatürk resmi de skorboardlarda gösterildi.

FARIOLI’DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçının 11’inde tek değişikliğe gitti. Genç teknik adam; Rizespor maçında 11´de görevlendirdiği genç orta saha Efe Tatlı´nın yerine Jimmy Durmaz´ı sahaya sürdü.

Kaleyi Viviano´ya emanet eden Farioli, savunmada; Hedenstad, Benatia, Zukanovic ve Balkovec´i görevlendirdi. Savunmanın hemen önünde Biglia´yı sahaya süren Farioli, hücum hattında Ahmed Musa, Erhun Öztümer, Jimmy Durmaz ve Kerim Frei´yi 11´de oynattı. Genç teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Pesic oldu.

VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş karşısında şu 11 ile sahada yer aldı: "Viviano - Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ahmed Musa, Erhun Öztümer, Jimmy Durmaz, Kerim Frei, Pesic."

YENİ TRANSFER EMRE MOR KADRODA

Fatih Karagümrük´ün yeni transferi Emre Mor, Beşiktaş maçının 21 kişilik kadrosunda kendisine yer buldu. Kırmızı-siyahlı ekip, hafta ortasında Celta Vigo´dan Emre Mor´u kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, teknik direktör Francesco Farioli tarafından Beşiktaş maçının kadrosuna dahil edildi.

DHA