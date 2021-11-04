Futbol Beşiktaş Trabzonspor maçının hakemi Erkan Özdamar

Beşiktaş Trabzonspor maçının hakemi Erkan Özdamar

Futbol

Beşiktaş Trabzonspor maçının hakemi Erkan Özdamar

Süper Lig'de Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi Erkan Özdamar oldu. Özdamar'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdinç Sezertam yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Alper Ulusoy görevlendirildi.

04 Kasım 2021, Perşembe 13:18 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın en önemli maçı olan Beşiktaş - Trabzonspor maçı ise 33 yaşındaki genç hakem Erkan Özdamar'a verildi. Özdamar'ın Uluslararası Spor ve Dans Eğitmenliği sertifikalarına sahip olduğu ve eskiden zumba eğitmenliği yaptığı biliniyor.

VAR ve AVAR ise maç günü açıklanacak.

Maç 6 Kasım Cumartesi günü 19.00'da başlayacak.

Hakem atamaları:

7 Kasım Pazar

  • 16.00 Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
  • 19.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Cüneyt Çakır

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