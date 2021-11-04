Beşiktaş Trabzonspor maçının hakemi Erkan Özdamar

Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın en önemli maçı olan Beşiktaş - Trabzonspor maçı ise 33 yaşındaki genç hakem Erkan Özdamar'a verildi. Özdamar'ın Uluslararası Spor ve Dans Eğitmenliği sertifikalarına sahip olduğu ve eskiden zumba eğitmenliği yaptığı biliniyor.

VAR ve AVAR ise maç günü açıklanacak.

Maç 6 Kasım Cumartesi günü 19.00'da başlayacak.

Hakem atamaları:

7 Kasım Pazar