Beşiktaş tur atladı
Tarsun İdman Yurdu'nu 3-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükseldi. Siyah-beyazlıların gollerini, Rosier, Larin ve Güven kaydetti.
17 Aralık 2020, Perşembe 22:55 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde, 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu’nu konuk etti. Mücadeleden 3-1’lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş, adını son 16 turuna yazdırdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada kaleci Anıl Demir’in hatalı pasında araya giren Oğuzhan topa sahip oldu ve pasını hemen arakasında bulunan Güven’e çıkardı. Ceza sahası çizgisinin hemen önünde topla buluşan Güven, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden filelerle gönderdi. 3-0
72. dakikada N’Sakala’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Güven’nin plase şutu direğin yanından auta çıktı.
80. dakikada sol kanattan İbrahim Hırçın’ın ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Mertcan Çam, düzgün son vuruşla meşin yuvarlağı köşeden filelerle buluşturdu. 3-1
90+3. dakikada Rosier’in sağ kanattan ortasında N’Koudo’nun penaltı noktası üzerinden vuruşunda kaleci Anıl topu kornere çeldi.