Beşiktaş Udinese maçı saat kaçta, hangi kanalda? Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da devam eden Beşiktaş bu akşam Serie A'nın güçlü takımlarından Udinese ile hazırlık maçına çıkıyor. Futbolseverler internette sıklıkla Beşiktaş Udinese maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu aratıyor. İşte Beşiktaş Udinese maçı ile ilgili detaylar…