Beşiktaş Udinese maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da devam eden Beşiktaş bu akşam Serie A'nın güçlü takımlarından Udinese ile hazırlık maçına çıkıyor. Futbolseverler internette sıklıkla Beşiktaş Udinese maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu aratıyor. İşte Beşiktaş Udinese maçı ile ilgili detaylar…
Avusturya’da 2019-2020 sezonu için hazırlık çalışmalarına devam eden Beşiktaş İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile karşılaşacak. Peki, Beşiktaş Udinese maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…
Süper Lig'de yeni sezon için hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçında bugün Udinese ile karşılaşacak.
2 Ağustos Cuma günü Groedig Goldberg Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00 olarak belirlendi. Abdullah Avcı’nın yönetimindeki Beşiktaş İtalyan Udinese karşısındaki mücadelesi Smart Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Quaresma, Boyd, Güven
Udinese: Musso, Samir, Fofana, Jajalo, Lasagna, Larsen, Pussetto, Becao, Barak, De Maio, Balic