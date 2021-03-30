Spor Toto Süper Lig’de 31. haftayı 64 puanla zirvede tamamlayan Siyah-Beyazlılar, bitime 11 hafta kala büyük bir avantajla yoluna devam ediyor. Bir mücadele eksiği bulunmasına rağmen yarıştaki en yakın takipçisi Galatasaray’ın 3 puan önünde liderlik koltuğunda bulunan Kara Kartal, etkili bir şekilde geçirdiği sezonu Süper Lig şampiyonluğuyla taçlandırmanın hayallerini kuruyor. Kadrosunda birçok kiralık futbolcu bulunması sebebiyle yeni dönem öncesinde büyük bir değişikliğe gidecek olan yönetim, şimdiden Şampiyonlar Ligi kadrosu oluşturmak için kolları sıvadı.

SEZON SONU BOŞA ÇIKIYOR

Ara transfer döneminde takıma kazandırılan Cenk Tosun’un kiralık olmasını göz önünde bulunduran yönetim, ses getirecek bir golcü takviyesi yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda hem listesindeki isimlerle temas kuran hem de önerileri değerlendirmeye alan yönetime, menajerler aracılığıyla Christian Benteke’nin teklif edildiği ortaya çıktı. İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun önerilmesi sonrasında bu ismin menajeriyle görüşmelere başlayan Beşiktaş, mali şartlara uyması halinde yıldız oyuncuya imza attırmayı planlıyor.

GALATASARAY DA TAKİPTE!

Bu sezon Premier Lig’de 22 karşılaşmaya çıkıp 5 gol ve 1 asistle oynayan 1,90’lık futbolcunun, normal şartlarda ilk hedefinin İngiltere’de kalmak olduğu ancak Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle rotasını Türkiye’ye çevirebileceği belirtildi. Palace’a 2016 yılında Liverpool’dan 31 milyon Euro’ya transfer olan Benteke, hem hava toplarında hem de bire bir pozisyonlarda oldukça etkili bir futbolcu... Belçikalı yıldız, bitirici vuruşlarıyla da tanınıyor. Öte yandan başarılı oyuncuya Galatasaray’ın da ilgisi bulunuyor. (Fanatik)