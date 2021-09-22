Futbol Beşiktaş'a bir kötü haber de Batshuayi'den

Beşiktaş'a bir kötü haber de Batshuayi'den

Futbol

Beşiktaş'a bir kötü haber de Batshuayi'den

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın ardından bir sakatlık haberi de Michy Batshuayi'den geldi. Batshuayi, Altay maçında oynayamayacak.

22 Eylül 2021, Çarşamba 15:05 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta sakatlık şokları üst üste geldi. Vida, Alex Teixiera ve N'Koudou'nun sakatlıklarının ardından Adana Demirspor maçında da Rachid Ghezzal sakatlanmıştı.

Ghezzal'ın şoku atlatılamadan bir kötü haber de Batshuayi'den geldi. Demirspor maçında dizinden sakatlandığı anlaşılan oyuncunun MR'ı çekildi ve Altay karşısında oynayamayacağı öğrenildi.

Batshuayi ve Ghezzal'ın Ajax maçında oynayıp oynayamayacağı henüz belirsiz.

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