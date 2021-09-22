Beşiktaş'ta sakatlık şokları üst üste geldi. Vida, Alex Teixiera ve N'Koudou'nun sakatlıklarının ardından Adana Demirspor maçında da Rachid Ghezzal sakatlanmıştı.

Ghezzal'ın şoku atlatılamadan bir kötü haber de Batshuayi'den geldi. Demirspor maçında dizinden sakatlandığı anlaşılan oyuncunun MR'ı çekildi ve Altay karşısında oynayamayacağı öğrenildi.

Batshuayi ve Ghezzal'ın Ajax maçında oynayıp oynayamayacağı henüz belirsiz.