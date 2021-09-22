Beşiktaş'a bir kötü haber de Batshuayi'den
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın ardından bir sakatlık haberi de Michy Batshuayi'den geldi. Batshuayi, Altay maçında oynayamayacak.
22 Eylül 2021, Çarşamba 15:05 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta sakatlık şokları üst üste geldi. Vida, Alex Teixiera ve N'Koudou'nun sakatlıklarının ardından Adana Demirspor maçında da Rachid Ghezzal sakatlanmıştı.
Ghezzal'ın şoku atlatılamadan bir kötü haber de Batshuayi'den geldi. Demirspor maçında dizinden sakatlandığı anlaşılan oyuncunun MR'ı çekildi ve Altay karşısında oynayamayacağı öğrenildi.
Batshuayi ve Ghezzal'ın Ajax maçında oynayıp oynayamayacağı henüz belirsiz.
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