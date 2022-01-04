Beşiktaş'a bir şok daha! Testi pozitif çıkan Ghezzal da final maçında yok
Beşiktaş Antalyaspor ile oynayacağı Süper Kupa finali için Katar'a gitti. Türkiye'de testi negatif çıkan Rachid Ghezzal, semptom gösterinde bir test de Katar'da yapıldı ve bu kez pozitif çıktı. Ghezzal, karantinaya alındı ve maç kadrosundan çıkarıldı.
04 Ocak 2022, Salı 10:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Beşiktaş'ta Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, hastalıkları nedeniyle Katar'a götürülmemişti. 5 oyuncuya sonradan Oğuzhan Özyakup da eklenerek sayı 6'ya yükselmişti.
Katar'a giden kafilede bir vaka da Ghezzal'da görüldü. İstanbul'da testi negatif çıkan oyuncu, Katar'da pozitife döndü. Semptom gösteren Ghezzal, karantina oteline alındı.
Cezayirli oyuncunun İstanbul'a dönüşü için uğraşılıyor.
Ghezzal, 14 günlük karantina protokolü nedeniyle birkaç lig maçını da kaçıracak. Rizespor maçında zaten cezalı olan oyuncu, Gaziantep FK maçını da karantina nedeniyle kaçıracak. Ghezzal'ın Karagümrük maçına yetişmesi bekleniyor.