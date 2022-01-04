Beşiktaş'ta Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, hastalıkları nedeniyle Katar'a götürülmemişti. 5 oyuncuya sonradan Oğuzhan Özyakup da eklenerek sayı 6'ya yükselmişti.

Katar'a giden kafilede bir vaka da Ghezzal'da görüldü. İstanbul'da testi negatif çıkan oyuncu, Katar'da pozitife döndü. Semptom gösteren Ghezzal, karantina oteline alındı.

Cezayirli oyuncunun İstanbul'a dönüşü için uğraşılıyor.

Ghezzal, 14 günlük karantina protokolü nedeniyle birkaç lig maçını da kaçıracak. Rizespor maçında zaten cezalı olan oyuncu, Gaziantep FK maçını da karantina nedeniyle kaçıracak. Ghezzal'ın Karagümrük maçına yetişmesi bekleniyor.