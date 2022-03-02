Futbol Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber

Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber

Futbol

Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber

Beşiktaş'ta Josef de Souza sakatlandı. Brezilyalı oyuncunun son durumuyla ilgili açıklama geldi Josef bir süre sahalardan uzak kalacak.

02 Mart 2022, Çarşamba 10:55 Son Güncelleme:
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Beşiktaş , Josef de Souza'nın sağlık durumu halkında açıklama yayınladı. Kulüpten yapılan duyuruda Demir Grup Sivasspor maçının ardından sol uyluk iç kısmında ağrı hisseden Brezilyalı futbolcunun, MR görüntülemesi sonrası sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı müsabaka sonrasında sol uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza, MR görüntülemesinden geçmiş, sporcumuzun sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanmıştır. Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
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