Beşiktaş'ın ardından Antalyaspor'da da koronavirüs vakaları
Süper Kupa finali koronavirüs gölgesi altında oynanacak. Beşiktaş'taki 7 eksiğin ardından Antalyaspor'da da 4 oyuncu kadrodan çıkarıldı.
04 Ocak 2022, Salı 13:32 Son Güncelleme:
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Antalyaspor'dan Katar'daki Süper Kupa finali öncesi kötü haber geldi. Yapılan açıklamada, "Turkcell Süper Kupa 2021 finali öncesi yapılan Covid19 testleri sonucunda 1 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. 3 oyuncumuz da temaslı olduğu için tedbir amaçlı olarak Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarılmıştır" denildi.