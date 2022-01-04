Antalyaspor'dan Katar'daki Süper Kupa finali öncesi kötü haber geldi. Yapılan açıklamada, "Turkcell Süper Kupa 2021 finali öncesi yapılan Covid19 testleri sonucunda 1 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. 3 oyuncumuz da temaslı olduğu için tedbir amaçlı olarak Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarılmıştır" denildi.