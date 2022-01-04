Futbol Beşiktaş'ın ardından Antalyaspor'da da koronavirüs vakaları

Beşiktaş'ın ardından Antalyaspor'da da koronavirüs vakaları

Futbol

Beşiktaş'ın ardından Antalyaspor'da da koronavirüs vakaları

Süper Kupa finali koronavirüs gölgesi altında oynanacak. Beşiktaş'taki 7 eksiğin ardından Antalyaspor'da da 4 oyuncu kadrodan çıkarıldı.

04 Ocak 2022, Salı 13:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Antalyaspor'dan Katar'daki Süper Kupa finali öncesi kötü haber geldi. Yapılan açıklamada, "Turkcell Süper Kupa 2021 finali öncesi yapılan Covid19 testleri sonucunda 1 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. 3 oyuncumuz da temaslı olduğu için tedbir amaçlı olarak Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarılmıştır" denildi.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yusuf Yazıcı'nın Lille formasını giydiği son maç olabilir!