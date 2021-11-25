Beşiktaş , Süper Lig ’in 14. haftasında cumartesi günü Giresunspor ile oynayacağı maçın Pazar gününe alınması için TFF’ye yaptığı başvuru reddedildi.

Siyah-Beyazlılar Ajax ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde TFF'ye erteleme başvurusunda bulunmuştu.

Beşiktaş - Giresunspor mücadelesi cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.