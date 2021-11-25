Beşiktaş'ın başvurusu reddedildi! Erteleme yok
Beşiktaş, iç sahada oynadığı Ajax maçından sonra cumartesi günü Giresunspor ile karşılaşacak. Siyah beyazlılar bu maçın pazar gününe alınması için başvurmuştu. TFF, başvuruyu reddetti.
25 Kasım 2021, Perşembe 17:10 Son Güncelleme:
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Beşiktaş , Süper Lig ’in 14. haftasında cumartesi günü Giresunspor ile oynayacağı maçın Pazar gününe alınması için TFF’ye yaptığı başvuru reddedildi.
Siyah-Beyazlılar Ajax ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde TFF'ye erteleme başvurusunda bulunmuştu.
Beşiktaş - Giresunspor mücadelesi cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
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