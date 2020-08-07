Beşiktaş, golcü arayışlarına hız verdi. Siyah beyazlılar, bu bölge için iki yeni aday üzerine yoğunlaşıyor. Adaylardan ilki geçtiğimiz senelerde de adı Beşiktaş’la anılan İtalyan golcü Mario Balotelli.

Brescia ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan 30 yaşındaki golcü için siyah beyazlı yönetim temas halinde.

Beşiktaş’ın, Şampiyonlar Ligi’nde oynama ihtimali olmasından dolayı teklife sıcak bakan Balotelli'nin durumu ilerleyen günlerde belli olacak.

Siyah beyazlıların diğer golcü adayı ise Benficalı Haris Seferoviç.

2024’e kadar Portekiz ekibiyle sözleşmesi olan İsviçreli oyuncu için kiralama yöntemi düşünülüyor.

3 sezondur Portekiz Ligi'nde oynayan ve toplamda 43 gole imza atan 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 9 kez rakip ağları sarstı.

Benfica’nın, Seferoviç'i 1 yıllığına kiralamak istediği öğrenilirken, Beşiktaş hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

Hem Balotelli hem de Seferoviç isimlerine Sergen Yalçın’ın sıcak baktığı belirtilirken, deneyimli teknik adamın en kısa zamanda bu bölgeye takviye yapılmasını istediği gelen haberler arasında.