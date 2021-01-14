Futbol Beşiktaş'ın istediği Mandzukic'e İtalya'dan talip

Beşiktaş'ın istediği Mandzukic'e İtalya'dan talip

Futbol

Beşiktaş'ın istediği Mandzukic'e İtalya'dan talip

Beşiktaş Hırvat oyuncu Mario Mandzukic'e 6 aylık sözleşme ve 1 milyon euro ücret önermişti.

14 Ocak 2021, Perşembe 12:15 Son Güncelleme:
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Ocak ayının gelmesiyle transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, forvet arayışını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların bir süredir anlaşmaya çalıştığı Mario Mandzukic'e Serie A takımlarından Milan da talip oldu.

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Beşiktaş'ta Mario Mandzukic transferi zora girdi. Milan da Hırvat oyuncuyla görüşmelere başladı.  

SkySport İtalya'nın haberine göre Milan, Mario Mandzukic’i kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş’ın transfer listesinde olan Hırvat oyuncu, siyah beyazlılardan 1,5 yıl sözleşme ve 6 milyon euro talep edince temaslar durmuştu.

Habere göre Milan yetkilileri Mandzukic ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İtalyan kulübünün mali şartları değerlendirdiği ve transferi tamamlamak istediği duyuruldu.

Beşiktaş Hırvat oyuncuya 6 aylık sözleşme ve 1 milyon euro ücret önermişti.


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