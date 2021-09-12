Beşiktaş'ta Borussia Dortmund maçı öncesi sakatlıklar can sıktı. NTVSpor'un haberine göre, Malatyaspor maçında sakatlanan Alex Teixeira ve Domadoj Vida, Dortmund maçında forma giyemeyecek. Teixeira'nin MR'ında adalesinde kısmi yırtık olduğun anlaşıldı.

Kevin N'Koudou'nun ise durumunun iyi olduğu bildiirldi.

Çarşamba günü oynanacak Dortmund maçında Sergen Yalçın, Teixeira ve Vida'nın yerine başka isimleri monte edecek.

Kulüpten resmi açıklama da geldi:

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 4. haftasında Vodafone Park’ta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Domagoj Vida’nın yapılan MR görüntülemesinde ayak iç adale grubunda ve taban altı bağ dokusunda (plantar fasia) ödem ve zorlanma tespit edilmiş, aynı müsabakada oyuna devam edemeyen bir diğer oyuncumuz Alex Teixeira’nın yapılan değerlendirmesinde ise uyluk arka adalesinde ise gerilme saptanmıştır.

Vida ile Teixeira’nın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."



