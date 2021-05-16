Beşiktaş'ın şampiyonluğu İstanbul'da coşkuyla kutlandı
Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonu olmasıyla birlikte İstanbul'un birçok ilçesinde taraftarlar evlerinden çıkarak kutlamalar yaptı.
16 Mayıs 2021, Pazar 00:24 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Çarşı, Akaretler, Dolmabahçe ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri önünde toplanan taraftarlar meşaleler yakarak tezahüratlar yaptı.
Polis bir süre sonra araçlardan siren çalıp anonslar yaparak kalabalığı dağıttı.
Esenyurt'ta evlerinden çıkanlar sokakta kutlama yaptı. Taraftarlar İstanbul'un birçok yerinde araç konvoyu yapıp korna çalarak şampiyonluk coşkusunu yaşadı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri önündeki kutlamalar havadan görüntülendi.
Ozan URAL-Çağrı ÇALIŞKAN-Kubilay ÜZEV-Ersan SAN-Yalın ONAT-Ömer HASAR / İSTANBUL (DHA)