Futbol Beşiktaşlı taraftarlardan Pjanic’e coşkulu karşılama

Beşiktaşlı taraftarlardan Pjanic’e coşkulu karşılama

Futbol

Beşiktaşlı taraftarlardan Pjanic’e coşkulu karşılama

Beşiktaşlı taraftarlar, ülkesinin milli takımından dönen Miralem Pjanic’i havalimanında coşkulu şekilde karşıladı.

08 Eylül 2021, Çarşamba 22:33 Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ın milli futbolcusu Miralim Pjanic, saat 21.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne geldi. Bosna Hersek Milli Takımı ile Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde mücadele eden 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu havalimanında 200’e yakın taraftar karşıladı. Taraftarların tezahüratları karşısında kartal işareti yapan Pjanic, Beşiktaş atkısı açtı. Bosnalı futbolcu daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

DHA

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