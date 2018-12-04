BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavileri devam eden Pepe, Ryan Babel, Enzo Roco, Caner Erkin ve Jeremain Lens'in yanı sıra salonda çalışan Adriano Correia katılmadı.

Saha içinde teknik direktör Şenol Güneş'in kısa süreli toplantısıyla başlayan idmanda bir süre ısınma koşuları yapan siyah-beyazlılar, daha sonra iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

DERBİDE FORMA GİYEN OYUNCULAR ANTRENMANI TAMAMLADI

Yardımcı antrenör Guti Hernandez'in de yer aldığı dar alanda pas idmanının ardından Galatasaray derbisinde forma giyen futbolcular, antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise şut çalıştı.

Siyah-beyazlı takımın idmanını 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Mimoza Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden gelen taraftarlar da izledi.