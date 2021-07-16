Futbol Beşiktaş'ta Alex Teixeira bombası! Sona gelindi

Beşiktaş'ta Alex Teixeira bombası! Sona gelindi

Futbol

Beşiktaş'ta Alex Teixeira bombası! Sona gelindi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman'dan sonra 4. transferini dünyaca ünlü bir 10 numarayı alarak yapmak üzere. Gündemdeki bomba isim ise Alex Teixeira...

16 Temmuz 2021, Cuma 21:57 Son Güncelleme:
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Siyah beyazlılar, Brezilyalı 10 numara Alex Teixeira ile büyük ölçüde anlaşma sağladı ve oyuncuyu önümüzdeki hafta sağlık kontrolü için Türkiye'ye davet etti.

Shaktar Donetsk'te yıldızı parlayan 31 yaşındaki Teixeria, Ukrayna'da 6 yıl kaldıktan sonra oldukça yüksek bir bonservis bedeliyle Çin ligine transfer oldu. Çin liginden Jiangsu ile sözleşmesi Ocak ayında biten Alex Teixeria kariyerinde oynadığı 428 maçta, 172 gol atıp, 72 asist yaptı.

ALİ DANAŞ/İSTANBUL DHA)

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