Futbol Beşiktaş'ta bir futbolcunun corona virüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta bir futbolcunun corona virüs testi pozitif çıktı

Futbol

Beşiktaş'ta bir futbolcunun corona virüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş Futbol Takımı'nda bir futbolcunun yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

20 Ocak 2021, Çarşamba 19:18 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde siyah-beyazlı teknik heyet ve futbolcular ile tesis çalışanlarına rutin Kovid-19 PCR testi uygulandı.

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Yapılan testler neticesinde bir futbolcuda pozitif sonuca rastlandı. Oyuncunun takip, izolasyon ve tedavi süreci, ilgili protokoller doğrultusunda başlatıldı.

AA

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