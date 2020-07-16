Futbol Beşiktaş'ta Ljajic ve Umut Nayir sezonu kapattı

Beşiktaş'ta Ljajic ve Umut Nayir sezonu kapattı

Futbol

Beşiktaş'ta Ljajic ve Umut Nayir sezonu kapattı

Beşiktaş Kulübü, 24 Haziran'da yapılan corona virüs testinde sonuçları pozitif çıkan ve 14-15 Temmuz tarihlerinde yapılan testlerde ise sonuçları negatife dönen Adem Ljajic ve Umut Nayir'in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) protokolleri gereğince son 2 maçta forma giyemeyeceğini açıkladı.

16 Temmuz 2020, Perşembe 22:06 Son Güncelleme:
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Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "24 Haziran 2020 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri çerçevesinde Kulübümüzde gerçekleştirilen rutin COVID-19 PCR testleri pozitif sonuçlanan futbolcularımız Adem Ljajic ile Umut Nayir’in takip süreçleri kapsamında 14-15 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan testleri negatif olarak sonuçlanmıştır. Klinik takiplerinde hiçbir bulguya rastlanmayan Adem Ljajic ile Umut Nayir, ilgili Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri gereği sezonun son iki maçında formamızı giyemeyeceklerdir" ifadeleri yer aldı.

DHA


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