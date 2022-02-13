Futbol Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sakatlandı

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sakatlandı

Futbol

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sakatlandı

Beşiktaş'ın oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Göztepe maçında sakatlandı. Oğuzhan'ın adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

13 Şubat 2022, Pazar 15:00 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş , Göztepe ile yapılan Türkiye Kupası maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada şunlar söylendi:

"Futbol A Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası’nda Göztepe ile oynadığı müsabaka sırasında, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Oğuzhan Özyakup, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Oğuzhan Özyakup’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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