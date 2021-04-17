Müsabakanın başında sakatlık yaşayan Oğuzhan, köşeye değişiklik işareti yaptı. Oyuna devam edemeyen Oğuzhan Özyakup, yerini 18. dakikada Mensah'a bıraktı.

Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre Oğuzhan Özyakup'un aşil tendonunda problem olduğu öğrenildi.

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Erzurumspor maçında sakatlanan Cenk Tosun'un sağ dizinde patellar tendon kopması tespit edilmiş ve ameliyat edilen milli futbolcu sezonu kapatmıştı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 35. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada alt baldırında ağrı hissetmesi nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Oğuzhan Özyakup’un Acıbadem Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde, sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.



