Futbol Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup şoku

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup şoku

Futbol

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup şoku

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

17 Nisan 2021, Cumartesi 09:56 Son Güncelleme:
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Müsabakanın başında sakatlık yaşayan Oğuzhan, köşeye değişiklik işareti yaptı.  Oyuna devam edemeyen Oğuzhan Özyakup, yerini 18. dakikada Mensah'a bıraktı.

Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre Oğuzhan Özyakup'un aşil tendonunda problem olduğu öğrenildi.

 Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Erzurumspor maçında sakatlanan Cenk Tosun'un sağ dizinde patellar tendon kopması tespit edilmiş ve ameliyat edilen milli futbolcu sezonu kapatmıştı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 35. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada alt baldırında ağrı hissetmesi nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Oğuzhan Özyakup’un Acıbadem Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde, sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.


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