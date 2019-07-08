Sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla takımda kalıp kalmayacağını Başkan Fikret Orman'la yapılacak görüşmenin ardından ortaya çıkacağını söyleyen Quaresma, Beşiktaş'ın bugün Riva'da başlayacak olan kampına katıldı.

Geçtiğimiz sezon bazı maçlarda tribünlerin tepkisini çeken ve ıslıklanan Q7, yönetim ve Teknik Direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

KAMPA KATILDI

Görüşmenin ardından Portekizli futbolcunun kampa katılması kararlaştırıldı.

35 yaşındaki Portekizli futbolcunun Beşiktaş'ta mı kalacağı yoksa transfer mi olacağı ise belli değil.

(Fanatik)