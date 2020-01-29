47 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 20'nci haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için bu sabah tesislerde yaptığı antrenmanı yönetti. Yalçın, antrenman öncesi siyah beyazlı futbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Taraftarların Sergen Yalçın mutluluğu

Beşiktaşlı taraftarlar eski futbolcuları Sergen Yalçın'ı sezon başından beri unutmadı.

Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde tecrübeli teknik adama protestolarını bile Sergen Yalçın tezahüratı ile gösteren siyah-beyazlı taraftarların isteği, yönetim kurulunun Yalçın ile 1,5 yıllığına anlaşmasıyla gerçekleşmiş oldu.

Beşiktaş'ın başında ilk maçı Çaykur Rizespor karşısında olacak

Sergen Yalçın, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak ilk deneyimini 20. haftadaki Çaykur Rizespor maçında yaşayacak.

Siyah-beyazlı takım, 1 Şubat Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Sergen Yalçın'ı zorlu bir süreç bekliyor

Yalçın, Beşiktaş'ın başında zorlu bir görev yürütecek.

Sezon başından beri kötü performansıyla dikkati çeken Beşiktaş, ligdeki 19 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetin ardından topladığı 30 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 11 puan gerisinde bulunuyor.

DHA-AA



