Futbol Beşiktaş'ta yeni hedef Talisca! İşte alacağı ücret...

Beşiktaş'ta yeni hedef Talisca! İşte alacağı ücret...

Futbol

Beşiktaş'ta yeni hedef Talisca! İşte alacağı ücret...

Beşiktaş, Gedson Fernandes'i renklerine katmasının ardından Talisca için de çalışmalara başladı. Gelecek senenin kadro mühendisliği çalışmalarına şimdiden başlayan siyah-beyazlı yönetim, Anderson Talisca'nın peşine düştü. Brezilyalı yıldızın 4 milyon euro maaşla ikna edilebileceği iddia edildi.

18 Şubat 2022, Cuma 09:20 Son Güncelleme:
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Beşiktaş yönetimi yeni sezon transferleri için şimdiden düğmeye bastı. İlk olarak Gedson Fernandes'i renklerine bağlayan siyah-beyazlılar sezon sonunda yeni bir bombayı daha patlatmayı hedefliyor. Listenin başında yer alan isim ise Anderson Talisca. Al Nassr'dan ayrılacağı konuşulan Brezilyalı yıldız için flaş bir iddia gündeme geldi.

Suudi Arabistan basınında yer alan haberde, Talisca'nın yeni durağının Beşiktaş olacağı iddia edildi. Haberde, siyah-beyazlıların yıllık 8 milyon euro kazanan Talisca'yı 4 milyon Euro maaşla kadrosuna katabileceği iddia edildi. Bu sezon Al Nassr forması ile 20 resmi maça çıkan Talisca 14 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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