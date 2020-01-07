Beşiktaş'tan Arda Turan transferi hakkında açıklama

Beşiktaş Kulübü, Arda Turan ile transfer görüşmeleri için bir araya gelindiği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

07 Ocak 2020, Salı 22:02 Son Güncelleme:
A A
Beşiktaş'tan Arda Turan transferi hakkında açıklama

Beşiktaş, basında çıkan Arda Turan transfer iddialarını resmi sitesinden yaptığı açıklamayla yalandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile futbolcu Arda Turan’ın transfer görüşmesi için bir araya geldiği ve el sıkıştığı, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’nın da söz konusu transfere onay verdiği şeklinde basın yayın organlarında yer alan haber, tamamen gerçek dışıdır. Haberde, görüşmeye kanıt olarak kullanılan fotoğraf da eskidir" denildi.

İSTANBUL (İHA)

Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Avrupa'nın en değerli oyuncusu Kylian Mbappe