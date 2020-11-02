Futbol Beşiktaş'tan Josef de Souza'nın cezasına itiraz

Beşiktaş'tan Josef de Souza'nın cezasına itiraz

Futbol

Beşiktaş'tan Josef de Souza'nın cezasına itiraz

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören Josef de Souza'ya verilen 2 maç men cezasına itiraz etti.

02 Kasım 2020, Pazartesi 23:05 Son Güncelleme:
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Josef de Souza'nın, futbol takımımızın Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesiyle sonuçlanan eylemi ile ilgili olarak, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) futbolcumuza vermiş olduğu 2 resmi müsabakadan men cezasına karşı TFF Tahkim Kurulu nezdinde itirazda bulunulmuştur."

AA

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