Beşiktaş'tan Serdar Ortaç'a 'küfür' davası
Beşiktaş, bir konser esnasında Beşiktaş ile oynayan Adana Demirspor'a destek vermek için küfür kullanan Serdar Ortaç'a dava açtı.
23 Eylül 2021, Perşembe 15:44 Son Güncelleme:
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Serdar Ortaç, Beşiktaş-Adana Demirspor maçı esnasında şarkısını yarıda keserek, "Telefondan bana gösterdiler. Adana Demirspor bu hafta ağzına .... Helal olsun Adana! Onun için zıplayacağız" demişti.
Beşiktaş, şu açıklamayı yaptı:
Bir organizasyon sırasında, Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.
https://twitter.com/Besiktas/status/1441010786172821509
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