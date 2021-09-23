Serdar Ortaç, Beşiktaş-Adana Demirspor maçı esnasında şarkısını yarıda keserek, "Telefondan bana gösterdiler. Adana Demirspor bu hafta ağzına .... Helal olsun Adana! Onun için zıplayacağız" demişti.

Beşiktaş, şu açıklamayı yaptı:

Bir organizasyon sırasında, Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.







