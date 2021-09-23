Futbol Beşiktaş'tan Serdar Ortaç'a 'küfür' davası

Beşiktaş'tan Serdar Ortaç'a 'küfür' davası

Futbol

Beşiktaş'tan Serdar Ortaç'a 'küfür' davası

Beşiktaş, bir konser esnasında Beşiktaş ile oynayan Adana Demirspor'a destek vermek için küfür kullanan Serdar Ortaç'a dava açtı.

23 Eylül 2021, Perşembe 15:44 Son Güncelleme:
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Serdar Ortaç, Beşiktaş-Adana Demirspor maçı esnasında şarkısını yarıda keserek, "Telefondan bana gösterdiler. Adana Demirspor bu hafta ağzına .... Helal olsun Adana! Onun için zıplayacağız" demişti.

Beşiktaş, şu açıklamayı yaptı:

Bir organizasyon sırasında, Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.



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