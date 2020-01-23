Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettiği maçta yenilen 3. golün ardından teknik direktör Abdullah Avcı kulübede olay bir ifade kullandı. Avcı'nın ''Ben böyle bir takım görmedim hocam'' sözleri yayıncı kuruluşun kameralarına yansıdı.

Bu durum Beşiktaşlı taraftarları oldukça sinirlendirirken Avcı'ya olan öfke daha da arttı. Sosyal medyada "Abdullah Avcı gitmeden bize uykular haram oldu", "Beşiktaş tarihinin en çok bonservis ödenen sezonlarından birinde kadro kalitesizliği bahane edilemez. Abdullah Avcı kredisini tüketmiştir" şeklinde paylaşımlar yapıldı.

Beşiktaş'ta kötü gidişe bir de Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'a kaybedilmesi, Abdullah Avcı'yla yolların ayrılacağı iddialarını gündeme getirdi. Ajansspor'un haberine göre; kulislerde Sergen Yalçın ile bir nabız yoklaması yapıldığı konuşuluyor. Sivasspor'la oynanan son lig maçında olduğu gibi bu maçın ardından da Sergen Yalçın sesleri yükselirken 3 yıllık sözleşmesi olan Avcı ile tazminat konusunda anlaşma sağlanması halinde yollar ayrılacak. Avcı, 3 yıl için 36 milyon liraya imza atmıştı.

Sergen Yalçın, devre arasında sürpriz şekilde Malatya'dan ayrılmıştı. Olası bir ayrılık durumunda Yalçın'ın takımın başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Sergen Yalçın daha önce isminin Beşiktaş teknik direktörü olarak anılmasının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetmişti: "Bu konulara bence çok girmeyelim. Şu anda bunlar çok konuşulacak konular değil. Herkesin kendi takımı var. Ben burada çalışıyorum. Oranın bir hocası ve başkanı var. Buranın da başkanı var. Hiç kimseye saygısızlık yapmayalım. O yüzden bu konulara fazla girmeyelim. Çünkü kimsenin faydasına olmaz."

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