VAR sisteminin Türkiye'deki kullanım şekli uzun süredir eleştiriliyor. Bu kullanımdan memnun olmayan takımlardan Beşiktaş, Oscar Ödülleri'nin dağıtıldığı gece Twitter'dan bir paylaşım yaparak eleştirisini dile getirdi.

VAR' güvenmediklerini ilan edercesine "En iyi yardımcı oyuncu, En iyi kurgu, En iyi görsel efekt, En iyi özgün senaryo” ifadeleri kullanılarak “Ve Oscar VAR’a gidiyor" tweet'ini atan Beşiktaş English hesabı, taraftardan da büyük destek aldı.

Paylaşım 15 bine yakın beğeni 4 binden fazla da retweet'le gündeme oturdu.