Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm çalışanları yakında ilgilendiren bir düzenleme yaptı ve 5 Aralık’ta yönetmelik olarak Resmi Gazetede yayımlandı. Düzenleme, 45 yaş altı çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) dahil olmasını sağlayan otomatik katılım sistemi ile ilgili. Ancak, yönetmeliğin içeriği biraz teknik olduğundan yapılan düzenleme pek anlaşılamadı. Yönetmelik yayımlandıktan sonra okuyuculardan da ‘bu düzenleme bizi ne kadar ilgilendiriyor?’ diye sorular aldım. Dediğim gibi konu biraz teknik, ama çalışanları yakından ilgilendiren birkaç önemli düzenleme var.

Hürriyet'ten Noyan Doğan bugünkü köşesinde BES'le ilgili yenilikleri yazdı. İşte o yazı...

DEVLET NAKİT ÖDEYECEK

Yeni yapılan düzenleme ile bu kural değişti; 2019’da yeniden sisteme gireceklere de iki aylık başlangıç döneminden (cayma süresi) sonra bin liralık başlangıç devlet katkısı ödenecek. Ancak burada da bir istisna var. Bu bin liralık ek devlet katkısını, 2017’de sisteme girip de iki aylık cayma süresi içinde çıkanlar alabilecek. İki aydan sonra ayrılanlar, 2019’da yeniden giriş yaptıklarında bu katkıdan yararlanamayacak.

Yeni düzenleme ile çalışanların her ay maaşlarından kesilen tutarlar için devletin yaptığı yüzde 25’lik katkıda da değişiklik yapıldı. Bilindiği gibi otomatik BES’te, devlet katkısı, her ay katılımcıların hesabına nakit olarak yatırılmıyor, devlet ödeyeceğini taahhüt ediyor. Devletin taahhüt ettiği tutar da çalışanın devlet katkısı hesabında kayıt altına alınıyor. Çalışan, sistemde kaldığı süreye göre devlet katkısını hak ediyor. Çalışan, otomatik katılımda en az 3 yıl kalması durumunda devlet katkısının yüzde 15’ini, en az 6 yıl kalması durumunda yüzde 35’ini, en az 10 yıl kalması durumunda yüzde 60’ını alabiliyor. Emeklilik, vefat ya da maluliyet halinde de devlet katkısının yüzde 100’ü hak edilmiş oluyor. Altını bir kere daha çizeyim, bunların hepsi taahhüt; yani, devlet zamanı geldiğinde ödeyeceğim diyor.

Yeni düzenlemede ise devlet sadece taahhüt etmeyecek, belli bir miktarını da çalışanın devlet katkısı hesabına nakit olarak yatıracak.

Buna göre; 3 yıl ile 6 yıl arasında çalışanın devlet katkısı hesabındaki tutarın yüzde 85’i taahhüt olacak, yüzde 15’i ise hesaba nakit olarak devlet tarafından ödenecek. 6 yıl ile 10 yıl arasında çalışanın devlet katkısı hesabındaki tutarın yüzde 65’i taahhüt olacak, yüzde 35’i hesaba nakit olarak devlet tarafından yatırılacak. 10 yıldan sonra ise yüzde 40’ı taahhüt olacak, yüzde 60’ı hesaba nakit olarak ödenecek. Emeklilik süresi gelen ya da vefat ve sakatlık nedeniyle otomatik BES’ini sonlandırmak zorunda kalanların ise devlet katkısı hesabındaki tutarın tamamı ödenecek.

Şöyle bir örnekle anlatayım: 5 yıldır otomatik BES’te olduğunuzu ve bu süre içinde de devletin sizin adınıza ödediği yüzde 25’lik katkının toplamının bin liraya ulaştığını varsayalım. Mevcut durumda bu parayı siz nakdi olarak hesabınızda görmüyorsunuz, devlet, ‘zamanı geldiğinde getirisi ile birlikte sana ödeyeceğim’ diye taahhütte bulunuyor. Şimdi ise bu bin liranın 350 lirasını devlet, hesabınıza nakit olarak yatıracak; siz de hesabınızda bu parayı nakit olarak göreceksiniz, kalanını ise yine taahhüt edecek.

OTOMATİK BES’TE NELER DEĞİŞTİ?

İki aylık cayma süresi kalktı, yerine başlangıç dönemi geldi. Sistemden çıkanlar, 2019’da yeniden BES’e girişleri yapıldığında 1000 liralık devlet katkısı da alabilecekler.

2017’de ilk iki aydan sonra BES’ten ayrılanlar başlangıç devlet katkısını hak edemeyecekler. Çalışanlar adına ödenen devlet katkıları taahhüt olarak hesaplanacak ve taahhüt hesabında kayıt altına alınacak.

10 yıl tamamlanmadan yıllık gelir sigortasını sonlandıranlar için yapılan ek devlet katkısı genel bütçeye gelir kaydedilecek.