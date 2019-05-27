Tasarrafu teşvik etmek için geliştirilen devlet destekli Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) toplanan fon tutarı 17 Mayıs itibarıyla 94.5 milyar TL’ye ulaştı. Sistemdeki katılımcı sayısı ise 6 milyon 810 bin kişi oldu. Bu yılın başında yürürlüğe giren Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) de 5.9 milyar TL toplandı. OKS’ye giren katılımcı sayısı ise 5 milyon 15 bin kişiye yaklaştı.

EMSAL KARAR!

Peki, BES’te biriken paralarınıza borçlarınız nedeniyle haciz yapılabilir mi? Bu sorunun cevabı Yargıtay’dan geldi. Yargıtay’ın BES birikiminin ‘kısmen haczedilebileceği’ne dair emsal kararına neden olan olay şöyle gelişti: Alacağını tahsil edemeyen kişi, borçlunun bireysel emeklilik fonu katılım payı üzerine haciz şerhi koydurdu. Hesapta biriken miktarın, alacaklı hesaplarına gönderilmesini istedi.

67 BİN 896 LİRA

Büyük şok yaşayan emekli adayı ise soluğu İcra Hukuk Mahkemesi’nde aldı. Hesapta biriken BES miktarının alacaklı hesabına aktarılmasının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle, anılan haczin kaldırılmasını istedi. Mahkeme, borçlunun hesabındaki BES fonu katılım payları değerinin 67 bin 896 TL olduğunu tespit etti. Bu tutarın 4632 sayılı Kanun gereği haczedilmesi mümkün olmayan tutar kapsamında kaldığına dikkat çeken mahkeme, borçlunun haczedilmezlik sınırını aşan bir birikiminin bulunmadığına hükmetti.

TEMYİZ ETTİ

Borçlunun şikayetini kabul eden mahkeme, borçlunun bireysel emeklilik hesabı fon payları üzerinde tesis edilen haczin kaldırılmasına karar verdi. Kararı davalı vatandaş temyiz etti. Burada devreye giren Yargıtay 12’nci Hukuk Dairesi, “Mahkeme, öncelikle şikayetçi borçlunun sisteme giriş tarihi esas alınıp, BES’te kaç ay kaldığı ve haciz tarihi itibarıyla brüt asgari ücret tutarı tespit edilerek, bilirkişi incelemesi sonucuna göre, borçlunun alacağının haczedilebilir kısmını belirlemeliydi” dedi.

NASIL HESAPLANIR?

Yargıtay’ın verdiği kararı somut bir örnekle açıklayalım. Bir BES katılımcısının 40 ayda yatırdığı katkı payı, devlet katkısı ve fonların zaman içinde değer kazanması ile birlikte birikimi 150 bin liraya çıkmış olsun. Bu kişiye de bir alacak nedeniyle haciz işlemi de başlatılsın. Bu durumda, BES’te biriken paranın tamamının haczi mümkün değil. Ancak Yargıtay’ın verdiği karara göre, bu katılımcının birikiminin brüt asgari ücret olan 2 bin 558 TL x40 = 102 bin 320 lirasının üzerindeki tutar olan 47 bin 68 lira haczedilebilir. (Posta)