Bireysel Emeklilik Sistemi, 2022’ye yeni avantajlarla girdi. Hem katılımcı tarafında devamlılığı sağlayacak avantajlar hem de yeni katılımı teşvik edecek yenilikleri içeren değişiklikler TBMM’de kabul edildi. Yeni düzenleme ile devlet katkısı oranı yüzde 30’a yükseltildi, sisteme toplu ödeme yapmanın cazibesi artırıldı, 45 yaşından büyüklerin talep etmesi halinde OKS’ye girebilmesine, katılımcının nakit ihtiyacını sistemden çıkmadan karşılayabilmesine, birikimlerin temlik edilebilmesine imkân tanındı.

KATILIMCI SAYISI 13.3 MİLYONA ULAŞTI

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişikliklerin TBMM’de yasalaşmasının ardından açıklamada bulunan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), “4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu revize edilerek, hem katılımcıların sistemde devamlılığını sağlayacak, hem de sisteme yeni girişleri teşvik edecek önemli yenilikler getirildi. BES, 2021 yılı sonunda, 13.3 milyon katılımcıya ve yaklaşık 250 milyar fon büyüklüğüne ulaştı. Unvanında “katılım” ibaresi geçen faizsiz fonların da tercih edilebildiği sistemde, bu tür fonların oranı da yüzde 23’e ulaşmış durumda. Bu kapsamda BES, ülkemizde tabana yayılan önemli bir tasarruf aracı ve kamu emeklilik sisteminin tamamlayıcısı oldu” denildi.

"BES TASARRUFUN MERKEZİ HALİNE GELECEK"

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi’nin yeni düzenlemelerle birlikte tasarrufun merkezi hâline geleceğini söyleyerek, “BES ve OKS’deki toplam fon büyüklüğünün ise 500 milyar TL’ye ulaşmasını hedefliyoruz” dedi. Benli, 2021 Mayıs ayında uygulanmaya başlanan 18 yaş altı BES’e olan ilgiyle yıl içinde 18 yaş altı katılımcı sayısının da 1 milyona ulaşmasını beklediklerini aktararak, “Böylece BES’teki toplam katılımcı sayısının 17 milyonu aşmasını, toplam fon büyüklüğünün de 500 milyar TL’ye ulaşmasını öngörüyoruz” şeklinde konuştu. Benli, hayat standardının emeklilik döneminde korunabilmesi için ‘sistemde kalmanın’ çok önemli olduğunun altını çizerek yeni dönemde bu yönden en önemli yeniliğin katılımcılara Kısmi Çekiş Hakkı ’nın tanınması olduğunu belirtti.

BES'TE YENİ DÖNEMDE 5 ÖNEMLİ YENİLİK YAPILDI

BES’e yatırılan katkı payına verilen devlet katkısı oranı yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltildi.

Yıllık devlet katkı payı limitini aşan katkı payları için izleyen yıllarda da devlet katkısı alınabilecek.

Katılımcılar nakit ihtiyacını karşılamak üzere sistemden çıkmak zorunda kalmadan birikiminin yüzde 50’sine kadar olan tutarı çekebilme imkânına sahip olacak.

BES sözleşmelerinden kaynaklı alacak, temlik edilmesi suretiyle bankalara teminat olarak gösterilebilecek.

45 yaş üstü katılımcılar da talep etmeleri halinde Otomatik Katılım Sistemi’ne dâhil edilebilecek.

İlgili Haberler BES'te katmerli fırsat

"TEŞVİKLER BES'İ OLUMLU YÖNDE ETKİLEYECEK"

Yeni düzenlemelerin Bireysel Emeklilik Sistemi’nin yoluna daha sağlam adımlarla devam etmesine katkı sağlayacağını belirten Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk ise, şu değerlendirmelerde bulundu: “Kanun değişikliğinin hayata geçirilmesi sonrasında, bu teşviklerin bireysel emeklilik sektörünün gelişimini olumlu yönde etkileyerek mevcut büyüme momentumunu hızlandıracağını ve kapsayıcılığını genişleteceğini düşünüyoruz. Uzun vadeli tasarruf bilincinin artmasına katkı sağlayacak düzenlemeler, sistemin katılımcı tabanının, fon büyüklüğünün ve dolayısıyla ülkemiz tasarruflarının artırılması bakımından önemli rol oynayacak.”

"BES, YENİ DÜZENLEMELERLE İVME KAZANACAK"

Hükümetin BES’teki devlet katkısı payını yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarmasının inanılmaz bir destek olduğunu belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, BES’te toplanan paranın anlık kararlarla değil orta ve uzun vadeli kararlarla yönetildiğini söyledi. Ekonomi yönetiminin de sistemin önemini gördüğü için BES’e artı 1 destek daha verdiğini ifade eden Sincek, “Bu sisteme olan güveni de gösteriyor. Biz zaten sektör olarak 14 milyon vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Bunun da karşılığı olarak +yüzde 5 gelmiş olması hem mevcut katılımcılara hem de bundan sonra girecekler için bence çok değerli bir yenilik” dedi. Sincek, programda BES’te yapılacak yeni düzenlemelerin de sisteme önemli katkılar sağlayacağını belirterek, “Bu desteklerle birlikte katılımların daha ivmeli olacağını düşünüyoruz. Genel anlamda ürün daha kapsamlı hale gelmeye başladı” diye konuştu.