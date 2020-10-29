Beyza isminin anlamı nedir? Beyza isminin özellikleri nelerdir?

Beyza ismi ülkemizde en çok kullanılan isimler arasında yer almaktadır. Beyza ismi Türkiye'de 86.921 kişide, İstanbul'da 17.387 kişide, Ankara'da 6.696 kişide, İzmir'de 3.787 kişide kullanılmaktadır. Beyza isminin anlamı ve Beyza isminin özellikleri anne ve baba adayları tarafından merak ediliyor. Peki, Beyza isminin anlamı nedir?

Beyza isminin anlamı nedir?

Beyza isminin anlamı 5 faklı anlama gelmektedir.

1. Sevilen, el üstünde tutulan

2. Cennetteki altıncı bahçenin adı

3. Beyaz, daha Beyaz. Çok temiz, parlak, günahsız.

4. Günahtan kaçınmış. Günahla kirlenmemiş.

5. TDK Çok beyaz, daha ak; çok temiz, lekesiz.

Beyza isminin kökeni:

Arapça

Beyza isminin özellikleri

İnce fikirli , romantizme düşkün ve zariftirler. Dost canlısı oldukları için arkadaş edinmede sıkıntı çekmezler. Güzel konuşurlar.Maddiyattan ziyade maneviyata önem verirler. Eleştirmekten ve eleştirilmekten kesinlikle hoşlanmazlar.Aşkı severler ve kalpleri herkese açıktır. keyiflerine çok düşkünlerdir, gezmeyi, eğlenmeyi çok severler.

Kişiye Beyza ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

B : Önsezileri kuvvetli anlamı yükler.

E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır, soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.

Y : Geçmişten iyi ders alan manası uyandırır, duruma göre konabilirse de olmaması daha iyidir.

Z : Bilimsel açıdan, okumayı seven birini çağrıştırır, bir tane z harfinin isminde olması iyidir.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır, ikiden fazla bu harften olmamalıdır.











