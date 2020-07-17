Futbol Bifouma'nın yeni adresi belli oldu

Bifouma'nın yeni adresi belli oldu

Futbol

Bifouma'nın yeni adresi belli oldu

Btc Türk Yeni Malatyaspor'da forma giyen Thievy Bifouma Çin'e transfer oldu.

17 Temmuz 2020, Cuma 10:59 Son Güncelleme:
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Çin Süper Ligi ekiplerinden Shenzhen, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen Thievy Bifouma'yı kadrosuna kattı.

Çin Süper Ligi ekiplerinden Shenzhen Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Kongolu futbolcu Thievy Bifouma transferinin tamamlandığı belirtildi.

Türkiye'de daha önce Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü formaları da giyen Bifouma, bu sezon Malatya ekibiyle çıktığı 29 maçta 6 gol kaydetmişti.

AA

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